Япония вводит дополнительные санкции против РФ

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Япония вводит дополнительные санкции против России. Об этом заявил глава японского правительства Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам прошедших в Лондоне переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

По его словам, документ состоит из четырех основных направлений. В их число входит в том числе заморозка активов 140 российских физических лиц.

Новый пакет санкций также предусматривает расширение запрета на поставки продукции российским компаниям, которые связаны с военно-промышленным комплексом России. Документ охватит и большее количество подсанкционных банков и расширит эмбарго на импорт в РФ передовых технологий, например квантовых компьютеров.

12 апреля Япония утвердила санкции против 398 россиян и 28 организаций из РФ. Ограничительным мерам подверглись в том числе депутаты Госдумы, командующий ВВС Сергей Дронов, главком ВМФ РФ Николай Евменов и главком сухопутных войск Олег Салюков. Также в список включены Мария Воронцова, Катерина Тихонова, Мария Лаврова и Екатерина Винокурова.

Накануне Россия ввела санкции против 63 японских граждан. В частности, премьер-министру Японии Фумио Кисиде и еще 62 людям запретили въезжать в страну. В МИД РФ подчеркнули, что Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету страны.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц допустил возможность снятия санкций с РФ после консультаций с Украиной. По его словам, Москве необходимо достигнуть соглашения с Киевом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

