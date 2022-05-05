Япония вводит дополнительные санкции против РФ

Фото: depositphotos/denisismagilov
Япония вводит дополнительные санкции против России. Об этом заявил глава японского правительства Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам прошедших в Лондоне переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.
По его словам, документ состоит из четырех основных направлений. В их число входит в том числе заморозка активов 140 российских физических лиц.
Новый пакет санкций также предусматривает расширение запрета на поставки продукции российским компаниям, которые связаны с военно-промышленным комплексом России. Документ охватит и большее количество подсанкционных банков и расширит эмбарго на импорт в РФ передовых технологий, например квантовых компьютеров.
12 апреля Япония утвердила санкции против 398 россиян и 28 организаций из РФ. Ограничительным мерам подверглись в том числе депутаты Госдумы, командующий ВВС Сергей Дронов, главком ВМФ РФ Николай Евменов и главком сухопутных войск Олег Салюков. Также в список включены Мария Воронцова, Катерина Тихонова, Мария Лаврова и Екатерина Винокурова.
Накануне Россия ввела санкции против 63 японских граждан. В частности, премьер-министру Японии Фумио Кисиде и еще 62 людям запретили въезжать в страну. В МИД РФ подчеркнули, что Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету страны.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц допустил возможность снятия санкций с РФ после консультаций с Украиной. По его словам, Москве необходимо достигнуть соглашения с Киевом.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Страны ЕС не смогли договориться об эмбарго на импорт российской нефти – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: