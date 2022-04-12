Япония утвердила санкции против 398 россиян и 28 организаций из РФ

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Япония утвердила дополнительные санкции против России, сообщается на сайте японского внешнеполитического ведомства.
В список вошли 398 человек и 28 компаний. Ограничительным мерам подверглись в том числе депутаты Госдумы, командующий ВВС Сергей Дронов, главком ВМФ РФ Николай Евменов и главком сухопутных войск Олег Салюков.
Также в список включены Мария Воронцова, Катерина Тихонова, Мария Лаврова и Екатерина Винокурова. В документе утверждается, что Воронцова и Тихонова являются дочерьми Владимира Путина. Лаврова и Винокурова указаны как супруга и дочь Сергея Лаврова.
Кроме того, Токио утвердило запрет на новые прямые инвестиции в Россию и заморозку активов Сбербанка и Альфа-Банка.
15 марта МИД Японии объявил о введении персональных санкций против 17 физических лиц из России. В список попали 11 депутатов Госдумы, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.
18 марта Япония ввела новые санкции в отношении частных лиц и компаний из РФ. В частности, в список вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, восемь заместителей главы Минобороны России, а также производственный холдинг "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт" и Объединенная авиастроительная компания.
8 апреля японский премьер-министр Фумио Кисида анонсировал новый пакет санкций, в который будут добавлены около 400 граждан РФ, включая депутатов и людей, имеющих отношение к армии, а также около 20 организаций, связанных с военной сферой.
Кисида также заявил, что Япония намерена постепенно снижать импорт угля из России и затем запретить его, чтобы уменьшить зависимость от энергоресурсов из РФ. Также японское правительство введет запрет на импорт оборудования, древесины и водки из РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Япония вводит новый пакет санкций в отношении России
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