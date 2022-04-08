Япония вводит новый пакет санкций в отношении России

Фото: ТАСС/Frank Hoermann/SVEN SIMON
Япония вводит новый пакет санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
Также ограничительные меры коснутся еще около 400 россиян и 20 организаций РФ.
"Что касается дополнительных мер по заморозке активов, то в список будут добавлены еще около 400 граждан РФ, включая депутатов и людей, имеющих отношение к армии, а также около 20 организаций, связанных с военной сферой", – приводит его слова ТАСС.
Кисида отметил, что также в санкционный список внесут Сбербанк и Альфа-Банк. Активы этих кредитных организаций будут заморожены.
Запрет вводится и на новые инвестиции в России из-за ситуации вокруг Украины и проведения военной операции РФ.
По словам Кисиды, Япония намерена постепенно снижать импорт угля из России и затем запретить его, чтобы уменьшить зависимость от энергоресурсов из РФ. Также японское правительство введет запрет на импорт оборудования, древесины и водки из РФ.
Ранее Япония ввела новые санкции в отношении частных лиц и компаний из России из-за специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. В частности, в список вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, восемь заместителей главы Минобороны России, а также производственный холдинг "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт" и Объединенная авиастроительная компания.
До этого МИД Японии объявил о введении персональных санкций против 17 физических лиц из России. В список подпали 11 депутатов Госдумы, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.
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