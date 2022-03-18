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политика

04:27

Власти Японии расширили санкции против России

экономикаполитика

Фото: depositphotos/denisismagilov

МИД Японии объявил о введении новых санкций в отношении частных лиц и компаний из России. Об этом сообщается на официальном сайте японского внешнеполитического ведомства.

Согласно документу, ограничительные меры затронут 15 россиян и девять организаций. В список вошли, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, восемь заместителей главы Минобороны России, а также производственный холдинг "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт" и Объединенная авиастроительная компания.

В начале этой недели МИД Японии объявил о введении персональных санкций против 17 физических лиц из России. В список вошли 11 депутатов Госдумы, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.

На прошлой неделе министерство иностранных дел Японии ввело санкции в отношении 20 россиян. Ограничительные меры коснулись пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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