Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Япония лишит Россию статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле в связи с текущими событиями на Украине, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Об этом сообщает ТАСС.
"В качестве дополнительных мер мы приняли решение лишить Россию статуса наиболее благоприятствуемой нации", – сказал Кисида.
Также он объявил о расширении санкций в отношении российских бизнесменов и лиц, приближенных к Владимиру Путину. Кисида уточнил, что рестрикции предусматривают заморозку активов. Кроме того, правительство Японии планирует ввести экспортные санкции.
"Мы намерены запретить экспорт предметов роскоши в Россию и запретить импорт некоторых российских товаров", – пояснил Кисида.
Он добавил, что в целях исключения обхода санкций со стороны России Япония введет ограничения в области оборота криптовалют.
"Мы намерены сотрудничать с G7, чтобы Россия не могла воспользоваться кредитами МВФ и других международных кредиторов", – заключил японский премьер.
Ранее МИД Японии объявил о введении персональных санкций против 17 физических лиц из России. В список вошли 11 депутатов Госдумы, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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