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Москва 24

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политика

15:11

В Кремле сообщили, что список недружественных России стран может меняться

властьполитика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Список недружественных России стран может меняться в зависимости от ситуации. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Конечно, он (список. – Прим. ред.) не окончательный", – заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что данный список не является догмой. При этом документ стоит воспринимать как руководство к действию.

Ранее правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В него попали Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже США и Евросоюз ввели против России целый ряд санкций. В частности, американские власти объявили о запрете на импорт нефти из РФ.

Президент США Джо Байден признал, что такое решение нанесет удар и по американской экономике, однако власти страны считают его необходимым. Он также отметил, что осознает, что европейские страны не смогут присоединиться к этому запрету.

Накануне цена бензина в Соединенных Штатах достигла исторического максимума. По имеющимся данным, средняя стоимость галлона (3,785 литра) превысила 4,17 доллара.

Правительство утвердило перечень недружественных России стран и территорий

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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