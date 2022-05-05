Посольство РФ призвало США отказаться от контрпродуктивного курса на введение санкций

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Укрепление рубля свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики РФ в целом. Об этом сообщили в посольстве РФ в США.

По данным диппредставительства, местные чиновники признают, что санкции против РФ в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива.

"Россия выполнит поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине", – подчеркивается в сообщении посольства в телеграм-канале.

Ранее генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей, способных заменить объемы экспорта российской нефти. Он пояснил, что потенциальную потерю экспорта из-за санкций или добровольных ограничений ощутит весь энергетический рынок.

В свою очередь, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович предупредил жителей страны о росте цен на бензин и дизель на фоне санкций.