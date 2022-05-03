Премьер Хорватии предупредил о росте цен на бензин и дизель на фоне санкций

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Фото: depositphotos/zorandim
Цены бензина и дизельного топлива вновь вырастут в Хорватии из-за санкционного кризиса, заявил премьер-министр Андрей Пленкович.
"Бензин "евросупер 95" будет 12,63 куны (около 1,68 евро), евродизель – 13,28 куны (около 1,77 евро), солярка – 9,39 куны (1,25 евро) за литр", – приводит слова Пленковича РИА Новости.
Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе опустились до 1000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в момент открытия торговой сессии составляла 1052,9 доллара (на 2,5% меньше расчетной цены пятницы). После котировки ускорили падение, опустившись до 1009,7 доллара (-6,5%).
В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта. К концу марта после некоторого снижения цены на газ вновь подскочили. Стоимость топлива на бирже увеличилась до 1 395 долларов за тысячу кубометров на фоне заявлений Владимира Путина о порядке оплаты российского газа рублями.
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