Власти Хорватии отказались организовать вывозной рейс для сотрудников посольства РФ

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Власти Хорватии отказали Москве в организации гуманитарного рейса для эвакуации семей сотрудников российского посольства в Загребе, объявленных персонами нон грата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
"В своей воинствующей русофобии официальный Загреб дошел до того, что в недипломатичной форме, нарушая приличия и стандарты международного общения, отказал нам в осуществлении гуманитарного авиарейса в целях эвакуации большой группы сотрудников посольства России в Хорватии с семьями, включая малолетних детей", – заявила Захарова.
Она уточнила, что речь идет о людях, которых хорватские власти объявили персонами нон грата без всяких причин. По ее словам, в Москве считают такое отношение к россиянам негуманным и издевательским. Дипломат подчеркнула, что данный недружественный шаг Загреба не останется без ответа.
Ранее в министерстве иностранных дел Хорватии потребовали высылки из страны 24 сотрудников российского посольства в Загребе в связи с событиями на Украине. Речь идет о 18 дипломатах и 6 сотрудниках административно-технических служб.
В связи с данным шагом Загреба в Москве выразили решительный протест. Мария Захарова подчеркнула, что ответственность за последствия подобного антироссийского шага целиком и полностью лежит на Хорватии.
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