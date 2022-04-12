Запад оказывает массовое санкционное давление на российских дипломатов – Захарова

Запад оказывает массовое санкционное давление на российских дипломатов. Об этом заявила Мария Захарова.

Рост цен на газ сильнее ударит по Европе, чем по США, сообщили в ВТО.

В ФРГ подготовили законопроект, разрешающий национализировать энергокомпании – СМИ.

