ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили еще два украинских склада боеприпасов

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Российские военные ударами высокоточных ракет за ночь уничтожили два украинских склада боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что ночью высокоточными ракетами воздушного и морского базирования ликвидировали склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области.

Конашенков добавил, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ уничтожила 32 военных объекта Украины. Среди них – зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, командный пункт и 18 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Ранее сообщалось об уничтожении ракетным комплексом "Кинжал" командного пункта группировки ВСУ. Заглубленный, хорошо защищенный пункт находился у населенного пункта Часов Яр в Донецкой области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

