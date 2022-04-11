Российская авиация за сутки уничтожила более 40 объектов ВСУ

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская авиации за сутки уничтожила более 40 военных объектов Украины.

Кроме того, в районе Донецка ракетным ударом уничтожен базовый лагерь террористической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.