Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва в Ступине

19:50
Фото: Москва 24
Шесть человек погибли и 20 пострадали при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступине. Об этом сообщает МЧС РФ по итогам поисково-спасательных работ.
"В 17:57 по московскому времени поисковые работы завершены, в результате взрыва пострадали 26 человек, из них шестеро погибли и шесть госпитализированы", – цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.
При этом в МЧС отметили, что работы по разбору завалов в настоящее время продолжаются. К устранению последствий инцидента привлечены порядка 260 человек и 64 единицы техники. С помощью мобильного диагностического комплекса "Струна" будет проведена диагностика состояния здания.
106 жителей 1-го, 5-го и 6-го подъездов вернулись в свои квартиры. Остальным предложили остаться в пункте временного размещения в гостинице "Центральная", однако большинство выбрали остановиться у родственников.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.
Среди причин трагедии рассматривают неисправность газового оборудования и утечку газа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. В то же время пострадавшие в результате ЧП получат от 100 до 500 тысяч рублей. Сумма выплаты будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью.
Трое детей погибли при взрыве бытового газа в Ступине – СК
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