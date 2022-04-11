Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

19:50

Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва в Ступине

происшествия

Фото: Москва 24

Шесть человек погибли и 20 пострадали при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступине. Об этом сообщает МЧС РФ по итогам поисково-спасательных работ.

"В 17:57 по московскому времени поисковые работы завершены, в результате взрыва пострадали 26 человек, из них шестеро погибли и шесть госпитализированы", – цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

При этом в МЧС отметили, что работы по разбору завалов в настоящее время продолжаются. К устранению последствий инцидента привлечены порядка 260 человек и 64 единицы техники. С помощью мобильного диагностического комплекса "Струна" будет проведена диагностика состояния здания.

106 жителей 1-го, 5-го и 6-го подъездов вернулись в свои квартиры. Остальным предложили остаться в пункте временного размещения в гостинице "Центральная", однако большинство выбрали остановиться у родственников.

Видео: Москва 24

Инцидент произошел в одном из домов в Центральном переулке города около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

Среди причин трагедии рассматривают неисправность газового оборудования и утечку газа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. В то же время пострадавшие в результате ЧП получат от 100 до 500 тысяч рублей. Сумма выплаты будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью.

Трое детей погибли при взрыве бытового газа в Ступине – СК

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать