Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва в Ступине

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Шесть человек погибли и 20 пострадали при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступине. Об этом сообщает МЧС РФ по итогам поисково-спасательных работ.

"В 17:57 по московскому времени поисковые работы завершены, в результате взрыва пострадали 26 человек, из них шестеро погибли и шесть госпитализированы", – цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

При этом в МЧС отметили, что работы по разбору завалов в настоящее время продолжаются. К устранению последствий инцидента привлечены порядка 260 человек и 64 единицы техники. С помощью мобильного диагностического комплекса "Струна" будет проведена диагностика состояния здания.

106 жителей 1-го, 5-го и 6-го подъездов вернулись в свои квартиры. Остальным предложили остаться в пункте временного размещения в гостинице "Центральная", однако большинство выбрали остановиться у родственников.



Видео: Москва 24

Инцидент произошел в одном из домов в Центральном переулке города около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

Среди причин трагедии рассматривают неисправность газового оборудования и утечку газа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. В то же время пострадавшие в результате ЧП получат от 100 до 500 тысяч рублей. Сумма выплаты будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью.

