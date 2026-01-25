Форма поиска по сайту

25 января, 16:52

Общество

Мурашко рассказал, как звонок девочки на прямую линию с Путиным спас жизнь ее матери

Фото: ТАСС/Николай Бурматов

Женщине спасли жизнь, проведя пересадку органов, после звонка ее дочери на прямую линию с Владимиром Путиным. Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, женщина тяжело болела и нуждалась не просто в лечении, а в трансплантации органов. После звонка дочери она была переведена в федеральный центр, где ее успешно прооперировали и провели экстренную пересадку.

Мурашко отметил, что на прямую линию с президентом часто поступали просьбы о помощи врачей. При этом самые экстренные ситуации решались в первые же сутки после поступления информации.

Ранее Путин рассказал, что на прямую линию с главой государства в декабре 2025 года поступило более 3 миллионов вопросов россиян. В основном они касались социальной политики, взаимодействия государства и общества, развития экономики, инфраструктуры, системы здравоохранения. Президент подчеркнул, что обращения граждан являются не только важным индикатором для властей, но и прямым призывом к действию.

Одним из самых ярких событий 2025 года стала прямая линия с Путиным

