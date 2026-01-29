Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 11:34

Происшествия

Очевидцы сообщили о хамском обращении с пациентами интерната в Кемеровской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В интернате Прокопьевска в Кемеровской области, где за январь умерли 9 человек, по-хамски общаются с пациентами и плохо ухаживают за ними. Соответствующие отзывы опубликованы под карточкой медицинского учреждения в геосервисе "2ГИС".

"Ужасное место, за больными не смотрят толком. Живу рядом, постоянно оттуда летят маты, врубают музыку не для больных (шансон и так далее)", – говорится в отзыве.

Другой отзыв, ссылающийся на знакомую сотрудницу учреждения, сообщает о включении там нецензурных песен и использовании обсценной лексики персоналом.

Отзывы размещены в 2021 и 2022 годах.

О смерти 9 пациентов с начала 2026 года в интернате Прокопьевска в Кемеровской области стало известно 29 января. Причиной гибели 7 человек названы декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще 2 человек уточняются.

До этого Роспотребнадзор организовал эпидрасследование из-за двух случаев внебольничной пневмонии у постояльцев дома‑интерната. Следователи также возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Роспотребнадзор начал расследование из-за вспышки кишечной инфекции на курорте "Шерегеш"

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика