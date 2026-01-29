Очевидцы сообщили о хамском обращении с пациентами интерната в Кемеровской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В интернате Прокопьевска в Кемеровской области, где за январь умерли 9 человек, по-хамски общаются с пациентами и плохо ухаживают за ними. Соответствующие отзывы опубликованы под карточкой медицинского учреждения в геосервисе "2ГИС".

"Ужасное место, за больными не смотрят толком. Живу рядом, постоянно оттуда летят маты, врубают музыку не для больных (шансон и так далее)", – говорится в отзыве.

Другой отзыв, ссылающийся на знакомую сотрудницу учреждения, сообщает о включении там нецензурных песен и использовании обсценной лексики персоналом.

Отзывы размещены в 2021 и 2022 годах.

О смерти 9 пациентов с начала 2026 года в интернате Прокопьевска в Кемеровской области стало известно 29 января. Причиной гибели 7 человек названы декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще 2 человек уточняются.

До этого Роспотребнадзор организовал эпидрасследование из-за двух случаев внебольничной пневмонии у постояльцев дома‑интерната. Следователи также возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.