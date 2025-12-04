Форма поиска по сайту

04 декабря, 12:45

Происшествия

Проверку начали по факту отравления москвичей при дезинсекции

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура взяла на контроль проверку, которая проводится по факту отравления москвичей при дезинсекции. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

Дезинсекция проводилась в одной из квартир дома, расположенного на Нижегородской улице. Прокуратура не только проконтролирует ход проверки, но и возьмет на контроль устранение последствий от обработки здания, а также соблюдение прав жильцов.

"На месте работает Лефортовский межрайонный прокурор Александр Федоров", – сказано в сообщении.

По данным источника Агентства "Москвы", от отравления пострадали не менее трех человек.

В настоящее время специалисты аварийно-спасательного отряда осматривают подъезд дома. Представитель экстренных служб Москвы сообщил РИА Новости, что жильцы жаловались на неприятный запах, который чувствовался на восьмом этаже здания.

Ранее на строительном объекте на улице Обручева возник очаг острой кишечной инфекции среди рабочих. Было зафиксировано 120 заболевших, 79 из которых был поставлен диагноз "сальмонеллез".

Уточнялось, что у других пострадавших выявили инфекционные заболевания различных форм и степени тяжести. Оказалось, что работники отравились некачественной продукцией, поставленной коммерческой организацией.

Перед судом предстанет заместитель гендиректора компании, который фактически руководил ею. По версии следствия, он вместе с двумя шеф-поварами организовали производство, хранение и доставку продукции быстрого питания с использованием сырья, не отвечающего санитарным нормам.

Уголовные дела в отношении двух сообщников обвиняемого выделены в отдельное производство, фигуранты объявлены в розыск.

Новости регионов: свыше 120 человек отравились готовыми блюдами из магазинов в Улан-Удэ

