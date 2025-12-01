Форма поиска по сайту

01 декабря, 16:42

Происшествия

Прокуратура утвердила обвинение фигуранту дела об отравлении 120 рабочих в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение фигуранту по уголовному делу об отравлении 120 рабочих, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Представители пресс-службы напомнили, что 14 февраля этого года на строительном объекте на улице Обручева возник очаг острой кишечной инфекции среди рабочих. Было зафиксировано 120 заболевших, 79 из которых был поставлен диагноз "сальмонеллез".

Уточняется, что у других пострадавших выявили инфекционные заболевания различных форм и степени тяжести, что расценивается как легкий вред здоровью.

"Всему виной была некачественная продукция, поставленная коммерческой организацией", – говорится в сообщении.

Перед судом предстанет заместитель гендиректора компании, который фактически руководил ею. Обвиняемый вместе с двумя шеф-поварами организовали производство, хранение и доставку продукции быстрого питания с использованием сырья, не отвечающего санитарным нормам.

"50-летнему мужчине предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", – рассказали в прокуратуре.

Уголовные дела в отношении двух его сообщников выделены в отдельное производство, фигуранты объявлены в розыск.

Ранее несколько студентов отравились во время олимпиады в одном из учебных заведений Москвы. Участники мероприятия были доставлены в инфекционные больницы. Уточнялось, что госпитализированы были не менее 9 человек. Следователи начали проверку по статье об оказании небезопасных услуг.

Позже в столице опечатали предприятие общественного питания, которое поставляло еду для участников олимпиады. Специалисты взяли пробы продукции, сырья и смывов, а также клинического материала от заболевших и контактных сотрудников, которые работали на предприятии и раздаче блюд. Все образцы были направлены на исследование, после которого будет определен источник инфекции.

происшествиягород

