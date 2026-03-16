16 марта, 11:13Транспорт
Самолет рейса Петербург – Мурманск вернулся и приземлился в Пулково по техпричинам
Самолет рейса Санкт-Петербург – Мурманск, на борту которого были 88 пассажиров, вернулся и приземлился в аэропорту Пулково по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Ведомство организовало проверку по факту возвращения воздушного судна в аэропорт вылета. Правоохранители проверят исполнение законодательства в области безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
Ранее самолет рейса Красноярск – Якутск развернулся и приземлился в аэропорту вылета. На борту находились 115 пассажиров, 2 пилота и 3 бортпроводника.
Лайнер принадлежал авиакомпании "Россия". Решение о возврате было принято по техническим причинам, выяснила Красноярская транспортная прокуратура.
"Новости дня": Росавиация ограничила срок действия сертификата авиакомпании Azur Air