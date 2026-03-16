Самолет рейса Петербург – Мурманск вернулся и приземлился в Пулково по техпричинам

Фото: ТАСС/Валентин Антонов

Самолет рейса Санкт-Петербург – Мурманск, на борту которого были 88 пассажиров, вернулся и приземлился в аэропорту Пулково по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ведомство организовало проверку по факту возвращения воздушного судна в аэропорт вылета. Правоохранители проверят исполнение законодательства в области безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Ранее самолет рейса Красноярск – Якутск развернулся и приземлился в аэропорту вылета. На борту находились 115 пассажиров, 2 пилота и 3 бортпроводника.

Лайнер принадлежал авиакомпании "Россия". Решение о возврате было принято по техническим причинам, выяснила Красноярская транспортная прокуратура.