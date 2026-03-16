16 марта, 10:53

Общество

Мишустин сообщил об утверждении более 300 специальностей для президентской стипендии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Перечень из более чем 300 специальностей и направлений подготовки, приоритетных для научно-технологического развития страны, утвердили в правительстве России. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, список сформирован по образовательным программам, которые соответствуют ключевым задачам развития науки и технологий. В него вошли математические и естественные науки, гуманитарные дисциплины, инженерное дело и технологии, направления в сфере обороны и безопасности, медицины, сельского хозяйства, а также образования и педагогики.

Как отметил Мишустин, претендовать на выплату смогут студенты начиная с третьего курса. При этом они должны учиться на отлично, заниматься научной деятельностью, участвовать в конструкторских исследованиях или инновационных проектах вузов.

Стипендия будет назначаться на один год. Рассчитывать на нее смогут около 3,4 тысячи студентов бакалавриата и магистратуры.

Ранее кабмин в 10 раз увеличил размер студенческой стипендии имени Виктора Черномырдина – с 1,5 до 15 тысяч рублей в месяц. Также с 5 до 15 тысяч рублей выросла ежемесячная стипендия имени Евгения Примакова.

