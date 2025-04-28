Матвиенко указала на проблему с отчисленными студентами, отсуживающими деньги за учебу

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Законодательство должно быть скорректировано, чтобы отчисленные за плохую успеваемость студенты не имели возможности отсудить деньги за обучение. Об этом в ходе президиума Совета законодателей заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Поскольку образование у нас относится к закону об оказании услуг, то у студентов-платников, которых отчисляют из университета, есть несколько прецедентов, они пошли в суд и выиграли этот суд. За некачественно предоставленные услуги образования. И вернули деньги им за три года. Это нонсенс. Поэтому я попрошу вас с другими коллегами посмотреть, нужно ли нам внести изменения в законодательство", – цитирует ее ТАСС.

Таким образом, Матвиенко обратила внимание на проблему, когда студенты, уклоняясь от занятий и не уделяя должного внимания учебе, затем через судебные иски требуют возмещения средств за образовательные услуги.

Кроме того, она предложила проанализировать законодательство на предмет усиления ответственности за неисполнение целевиками договора. Матвиенко пояснила, что данное правило не распространяется на студентов, поступивших на общих основаниях – как на бюджетные, так и на платные места. Однако она отметила, что абитуриенты, сознательно заключающие договор о целевом обучении с получением бесплатного образования и повышенной стипендии, берут на себя обязательства, которые должны выполнять.

По ее словам, сегодня очень трудно востребовать со студента, не выполнившего договор, то, что в этом договоре прописано.

"Давайте внимательно, может быть, министерства здравоохранения, высшего образования, Андрей Александрович Клишас, вас попрошу, давайте проработаем законодательство и посмотрим, как сделать так, чтобы, если человек подписал договор, он был бы обязан его исполнить, за исключением каких-то особых случаев", – сказала она.

Матвиенко также потребовала прекратить практику приема на целевые места "по знакомству".

Ранее сообщалось, что почти половина студентов-платников в России обучаются на юристов и экономистов. Это порождает дисбалансы, неустранимые в рамках действующего законодательства об образовании.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял о необходимости сокращения в России некачественного сектора платного высшего образования. Он отметил, что это осуществимо при сохранении доступности образования в вузах и достаточного количества бюджетных мест для абитуриентов.