Депутат Харченко: большинство бюджетных мест уже отдают вузам в регионах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать над ограничением приема абитуриентов из регионов в столичные вузы. По ее мнению, это создает дисбаланс на рынке труда. Действительно ли проблема актуальна, разбиралась Москва 24.

Устранить дисбаланс

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сократить количество студентов из регионов в университетах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в ходе совещания о реализации государственной демографической и семейной политики.





Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации Давайте поставим задачу в течение пяти лет – это по щелчку не делается – уменьшать наборы в высшие учебные заведения. <...> Необходимо набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома.

Собирая учащихся "со всей страны", вузы увеличивают прием на платные места. В конечном итоге они "штампуют" столько специалистов, сколько не нужно рынку труда, отметила Матвиенко.

"Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников", – пояснила она.

Матвиенко напомнила, что в субъектах появляются новые кампусы, где и должна получать образование молодежь. В Москве же после выпуска из института россияне "устраивают личную жизнь только к 30 годам".

Позднее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что предложение Матвиенко прозвучало в контексте обсуждения эффективности действующей системы приема в вузы. По его словам, ограничить права абитуриентов из регионов она не предлагала.

"Давайте не будет создавать сенсации там, где их нет", – написал Клишас в своем телеграм-канале.

"Двери останутся открытыми"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в беседе с Москвой 24 пояснила, что в этой ситуации речь идет о верхней планке по количеству учащихся на внебюджетной основе. А откуда именно они приехали, не имеет значения.





Екатерина Харченко зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Перед талантливыми абитуриентами из регионов по результатам вступительных испытаний и госэкзаменов двери останутся открытыми во все университеты страны.

Она обратила внимание, что практика лимитов не нова для России: к примеру, с 2024 года столичный Финансовый университет уже ввел ограничения набора на внебюджетные места во всех своих филиалах.

"Нужно готовить тех специалистов, которые востребованы, и нивелировать дисбаланс в регионах. Только так получится обеспечить национальные цели развития страны. И для этого делается все необходимое: Минобрнауки, например, уже направило более 70% бюджетных мест в региональные вузы", – подчеркнула парламентарий.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин отметил, что регулировать потоки студентов получится, если дать им возможность сдавать ЕГЭ или традиционные вступительные испытания перед комиссией по выбору.





Олег Смолин зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Часть ребят все равно рвались бы в Питер и Москву и выбирали ЕГЭ, но остальные выбрали бы классический экзамен, и тем самым вредные последствия ЕГЭ были бы смягчены.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В целом же желание абитуриентов из регионов поступать в столичные университеты было и будет всегда, отметил в разговоре с Москвой 24 HR-эксперт и руководитель агентства по подбору и развитию персонала "Амалко" Гарри Мурадян. По его мнению, эта тенденция является следствием политики урбанизации.

"Студенты стремятся в большие города, поскольку видят в них больше перспектив. Хотя сейчас в российских субъектах мер поддержки настолько много, что, если человек захочет что-то сделать, у него все получится", – указал эксперт.





Гарри Мурадян HR-эксперт и руководитель агентства по подбору и развитию персонала В Москве, например, хорошо работают центры занятости, а сами соискатели на втором-третьем курсе обычно проходят практики и к выпуску уже имеют предложения о работе. В региональных вузах тоже есть программы, которые ориентированы на профориентацию. Правда, они не такого высокого качества по сравнению со столицей.

В связи с вышеперечисленным создавать "искусственную бюрократию" при зачислении в высшие учебные заведения не стоит, считает Мурадян. Он убежден, что гораздо эффективнее будет сконцентрироваться на развитии региональных филиалов престижных столичных университетов.

