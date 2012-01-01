Депутат Харченко: большинство бюджетных мест уже отдают вузам в регионах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать над ограничением приема абитуриентов из регионов в столичные вузы. По ее мнению, это создает дисбаланс на рынке труда. Действительно ли проблема актуальна, разбиралась Москва 24.
Устранить дисбаланс
Сократить количество студентов из регионов в университетах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в ходе совещания о реализации государственной демографической и семейной политики.
Собирая учащихся "со всей страны", вузы увеличивают прием на платные места. В конечном итоге они "штампуют" столько специалистов, сколько не нужно рынку труда, отметила Матвиенко.
"Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников", – пояснила она.
Матвиенко напомнила, что в субъектах появляются новые кампусы, где и должна получать образование молодежь. В Москве же после выпуска из института россияне "устраивают личную жизнь только к 30 годам".
Позднее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что предложение Матвиенко прозвучало в контексте обсуждения эффективности действующей системы приема в вузы. По его словам, ограничить права абитуриентов из регионов она не предлагала.
"Давайте не будет создавать сенсации там, где их нет", – написал Клишас в своем телеграм-канале.
"Двери останутся открытыми"
Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в беседе с Москвой 24 пояснила, что в этой ситуации речь идет о верхней планке по количеству учащихся на внебюджетной основе. А откуда именно они приехали, не имеет значения.
Она обратила внимание, что практика лимитов не нова для России: к примеру, с 2024 года столичный Финансовый университет уже ввел ограничения набора на внебюджетные места во всех своих филиалах.
"Нужно готовить тех специалистов, которые востребованы, и нивелировать дисбаланс в регионах. Только так получится обеспечить национальные цели развития страны. И для этого делается все необходимое: Минобрнауки, например, уже направило более 70% бюджетных мест в региональные вузы", – подчеркнула парламентарий.
В то же время первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин отметил, что регулировать потоки студентов получится, если дать им возможность сдавать ЕГЭ или традиционные вступительные испытания перед комиссией по выбору.
В целом же желание абитуриентов из регионов поступать в столичные университеты было и будет всегда, отметил в разговоре с Москвой 24 HR-эксперт и руководитель агентства по подбору и развитию персонала "Амалко" Гарри Мурадян. По его мнению, эта тенденция является следствием политики урбанизации.
"Студенты стремятся в большие города, поскольку видят в них больше перспектив. Хотя сейчас в российских субъектах мер поддержки настолько много, что, если человек захочет что-то сделать, у него все получится", – указал эксперт.
В связи с вышеперечисленным создавать "искусственную бюрократию" при зачислении в высшие учебные заведения не стоит, считает Мурадян. Он убежден, что гораздо эффективнее будет сконцентрироваться на развитии региональных филиалов престижных столичных университетов.