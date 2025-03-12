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12 марта, 17:35

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Сенатор Клишас объяснил слова Матвиенко о сокращении приема в вузы

В Совфеде объяснили слова Матвиенко о сокращении приема в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не призывала ограничить права абитуриентов из регионов поступать в столичные вузы, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"На совещании в Совфеде речь шла о том, насколько эффективна действующая система приема в вузы", – написал он в своем телеграм-канале.

Клишас призвал "не создавать сенсации там, где их нет".

Кроме того, в пресс-службе верхней палаты парламента уточнили РИА Новости, что слова сенатора были "одной из иллюстраций к вопросу", а не инициативой.

Ранее Матвиенко заявила о необходимости сократить прием абитуриентов из регионов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По ее словам, необходимо выполнить эту работу за 5 ближайших лет, оставив только те позиции, которые нужны по конкретным специальностям, но не более того.

Спикер СФ уверена, что столичные вузы набирают студентов со всей страны и уже начали "штамповать" специалистов, которые в таком объеме рынку труда не нужны. Депутат Госдумы Олег Смолин подчеркивал, что идея Матвиенко нарушает права студентов.

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