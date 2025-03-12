Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов

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Прием в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани абитуриентов из регионов следует сократить. Об этом заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

"Давайте поставим задачу в течение пяти лет <...> уменьшать наборы в высшие учебные заведения <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, – и не более того", – приводит газета "Ведомости" слова председателя СФ.

По ее словам, столичные вузы набирают студентов со всей страны, увеличивая прием на платные места. При этом, считает Матвиенко, они "начали штамповать" специалистов, которые не нужны в таком объеме рынку труда.

Часть таких студентов не могут после выпуска найти работу по специальности. Как отметила Матвиенко, СФ указывал на эту проблему министерству образования и науки. Однако у Минобрнауки нет полномочий регулировать платное обучение, в связи с чем глава министерства Валерий Фальков предлагал наделить ведомство такими полномочиями.

В свою очередь, профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина заявила, что разница между количеством приезжающих учиться в регион из других субъектов и числом уехавших наблюдается только в шести субъектах: Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае, а также Свердловской и Ростовской областях.

Например, около 70% отличников обучаются в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, отметила Абанкина. Многие преуспевающие выпускники школ едут учиться платно в столичные вузы. Тем не менее всего от 7 до 15% выпускников 11-х классов региональных школ переезжают в Москву или Санкт-Петербург, добавил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин.

Также эксперты называют важным фактором такого решения перспективы дальнейшего трудоустройства. Как подчеркнула Абанкина, в регионах должен быть развитой современный рынок труда и вакансии.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга считает, что привлечение студентов в региональные вузы помогает обогащать рынки труда этих субъектов. Депутат также напомнил, что с 2025 года вузам "придется соответствовать" прогнозу кадровой потребности Минтруда.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете обучения в дистанционном и электронном форматах в медицинских вузах. Изменения коснулись закона "Об образовании в Российской Федерации". Согласно новым правилам, в России запрещено использование исключительно дистанционного формата обучения студентов медицинских и фармацевтических специальностей.