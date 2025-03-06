"Известия": в России появится госрейтинг вузов и колледжей по зарплатам выпускников

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Общенациональный государственный рейтинг высших учебных заведений (вузов) и колледжей появится в России, такой проект постановления кабмина был подготовлен Минтрудом, сообщает газета "Известия".

Рейтинг учреждений будет базироваться на основе двух показателей – медианной зарплате и уровне трудоустройства выпускников очной формы на второй год после окончания обучения. Первый рейтинг, доступный для ознакомления каждому гражданину, будет составлен до 15 июня 2025 года, а затем – до 1 апреля ежегодно.

"С учетом различных жизненных обстоятельств, с которыми сталкиваются молодые люди, – служба в армии, переезд в другие субъекты федерации, рождение детей, – для максимальной релевантности сопоставляемых данных рейтинг составляется по уровню трудоустройства на второй год после выпуска", – рассказал один из источников газеты.

В рейтинге не будут учитывать тех выпускников, которые решили продолжить обучение, включая аспирантуру. Также туда не попадут инвалиды первой группы, ожидающие ребенка женщины, мамы с маленькими детьми, а также те, кто отправился работать за границу.

Всего в перечень вузов и колледжей войдут пять тысяч федеральных и региональных учреждений. Данные о численности и специальностях выпускников поступают от Рособрнадзора в Социальный фонд, где сведения дополнят информацией о занятости. В рейтинг включат не только тех, кто работает по трудовым и гражданско-правовым договорам, но и тех, кто ведет свой бизнес.

При этом служба в силовых организациях и структурах не учитывается, так как данные об уровне зарплат и работе там могут быть закрытыми. Составить рейтинг планируется с учетом разных профилей выпускников. Вузы разделят на "математические и естественные науки", "инженерное дело", "технологии и технические науки", "здравоохранение и медицинские науки", "сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "науки об обществе", образование и педагогические науки", "гуманитарные науки", "искусство и культура".

Колледжи, в свою очередь, разделят по 29 направлениям, включая 24 приоритетные отрасли экономики: атомную, горнодобывающую, транспортную, строительную, фармацевтическую, химическую отрасли и так далее. Если образовательная организация готовит специалистов сразу по нескольким категориям, то это также отразят в рейтинге.

В это же время один из источников журналистов предположил, что лидеры частных рейтингов вузов могут оказаться даже не на первых местах. По информации собеседника СМИ, такие рейтинги обычно основаны на открытых данных и опросах относительно репутации и известности.

"Поэтому, как правило, на первых строчках богатые и известные, а в первом государственном рейтинге будут использоваться реальные данные по трудоустройству и зарплатам выпускников", – рассказал источник газеты.

Эту же мысль разделяет эксперт Елена Кузнецова. По ее словам, первый национальный рейтинг будет отличаться от тех, что выходили раньше. Благодаря нему абитуриенты и родители смогут правильно сориентироваться в том, какой вуз и какую специальность выбрать.

"Когда мы говорим о качестве профессионального образования, то прежде всего подразумеваем успешность выпускников. Это, собственно, трудоустройство, а также уровень зарплаты. А рейтинг как раз и строится на этих двух важнейших параметрах", – указал проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин.

Кроме того, рейтинг будет востребован и среди работодателей, так как фирмы обратят внимание на те вузы, чьи выпускники наиболее успешны, считает Кузнецова. Также национальный рейтинг будет пользоваться популярностью и среди образовательных ведомств, которые оценивают эффективность работы организаций, заключила эксперт.

Ранее в Госдуме предложили разрешить старшекурсникам вузов преподавать в колледжах и техникумах. В России открыты порядка 4,5 тысячи колледжей и техникумов, но лишь несколько вузов занимаются подготовкой преподавателей для них. По мнению парламентариев, этого количества недостаточно.

