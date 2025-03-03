Кабмин поддержал проект о поступлении в вуз из колледжа без ЕГЭ лишь на схожую программу

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Кабмин поддержал проект о поступлении в вуз из колледжа без ЕГЭ только на схожую программу, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Инициатива предполагает, что абитуриенты со средним профессиональным образованием могут поступить в вуз по результатам вступительных испытаний, если направления совпадают.

На данный момент выпускников колледжей могут принимать вне зависимости от того, соответствует ли профиль.

Между тем досрочный период сдачи ЕГЭ начнется в этом году с 21 марта и завершится 11 апреля. Основной период стартует 23 мая с истории, литературы и химии, 27 мая будет два экзамена по математике, 30 мая – русский язык. 2, 5 и 10 июня пройдут экзамены по обществознанию, физике, биологии, географии, иностранному языку и информатике.

