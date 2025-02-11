Минобрнауки подготовило проект о внедрении новой системы образования в вузах

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Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект о внедрении новой системы образования, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

"Уже в этом месяце начнется его общественное обсуждение", – сказал он в рамках "Правительственного часа", трансляция которого шла на сайте нижней палаты парламента.

Переход на новую систему позволит создать больше возможностей для студентов и абитуриентов, уверен Фальков. Изменения закона состоят из ухода от бакалавриата и получения более конкретной специализации для студентов.

"Был предложен синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий", – заключил он.

Ранее в Рособрнадзоре предложили отразить творчество и достижения выпускников в рамках сдачи ЕГЭ. Эти аспекты должны учитываться при приеме в вузы.

Ведомство будет работать в этом направлении вместе с Минобрнауки и Минпросвещения. Система образования страны достигла хороших позиций по всем уровням, отмечал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

