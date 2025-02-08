08 февраля, 12:34Общество
Путин поручил обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин просит правительство обсудить целесообразность введения оценки за поведение в российских школах. Перечень поручений главы государства опубликован на официальном портале Кремля.
Так, кабмин вместе с рабочей группой, Госдумой, Советом по развитию гражданского общества и правам человека и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой должны будут обсудить этот вопрос с профессиональным и родительским сообществами. Президент должен получить доклад до 1 июля.
Путин также поручил оценить целесообразность введения интегральной оценки и ее учета при поступлении в университет.
Глава государства также ждет предложений по совершенствованию системы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Ранее Путин признался в рамках заседания СПЧ, что не знал об отсутствии в школах оценок за поведение, и его этот факт удивил. По его мнению, если ставить оценки за поведение, они должны иметь влияние и быть равноценны другим.
Оценки за поведение учеников в школах могут быть полезны, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Однако критерии выставления таких оценок необходимо будет разрабатывать заново, так как нормы поведения общества изменились, подчеркнул он.
Минпросвещения России может ввести оценки за поведение в школах