Путин поручил обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин просит правительство обсудить целесообразность введения оценки за поведение в российских школах. Перечень поручений главы государства опубликован на официальном портале Кремля.

Так, кабмин вместе с рабочей группой, Госдумой, Советом по развитию гражданского общества и правам человека и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой должны будут обсудить этот вопрос с профессиональным и родительским сообществами. Президент должен получить доклад до 1 июля.

Путин также поручил оценить целесообразность введения интегральной оценки и ее учета при поступлении в университет.

Глава государства также ждет предложений по совершенствованию системы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Ранее Путин признался в рамках заседания СПЧ, что не знал об отсутствии в школах оценок за поведение, и его этот факт удивил. По его мнению, если ставить оценки за поведение, они должны иметь влияние и быть равноценны другим.

Оценки за поведение учеников в школах могут быть полезны, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Однако критерии выставления таких оценок необходимо будет разрабатывать заново, так как нормы поведения общества изменились, подчеркнул он.

