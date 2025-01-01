Путин поручил принять меры по обучению русскому детей с миграционной историей

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Владимир Путин поручил принять меры по организации обучения русскому языку детей с миграционной историей. Это относится в том числе к детям, не прошедшим обязательное тестирование. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Так, российскому правительству поручено обеспечить реализацию правовых, организационных и финансовых мер по созданию условий для обучения русскому языку детей с миграционной историей.

"<…> до их зачисления в общеобразовательные организации, а также по адаптации таких детей в российском обществе", – уточняется в документе.

Ответственным по вопросу назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Президент также поручил ввести единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Отмечается, что необходимо определить единые требования к уровню владения русским языком, необходимому для освоения образовательных программ, и к порядку проведения вступительного испытания.

Кроме этого, до 1 октября кабмину поручено представить предложения по созданию информационного сервиса для иностранных студентов по принципу одного окна. На этой платформе должна размещаться информация о возможностях и условиях получения образования в России, а также об имеющихся мерах господдержки.

Ранее Путин подписал закон о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского языка. При этом уровень знаний должен быть достаточным для освоения программ начального, основного и среднего общего образования.

Отмечается, что сдать экзамен по русскому языку можно будет бесплатно в государственных или муниципальных школах.