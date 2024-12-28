Путин запретил принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал закон о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского языка.

Чтобы поступить в школу, ребенку иностранного гражданина необходимо успешно сдать тест по русскому языку. Уровень знаний должен быть достаточным для освоения программ начального, основного и среднего общего образования.

Кроме того, иностранные граждане могут быть зачислены на основные общеобразовательные программы при условии предоставления документа, который подтверждает их законное пребывание в Российской Федерации.

Сдать экзамен по русскому языку можно будет бесплатно в государственных или муниципальных школах. Те, кто не пройдет тестирование, не смогут приступить к изучению соответствующих образовательных программ.

Процедуру тестирования будет регулировать министерство просвещения. Рособрнадзор будет заниматься методическим обеспечением экзамена, организацией разработки диагностических материалов. Ведомство займется установкой критериев оценки результатов тестирования и минимального количества баллов, которое будет свидетельствовать о достаточном уровне владения русским языком.

Согласно результатам тестирования на знание русского языка, которое проводилось в российских школах в октябре этого года, 58% детей мигрантов показали успешные результаты. При этом у более 23% учеников были выявлены трудности в обучении, почти 18% знают русский язык плохо или не знают совсем.

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