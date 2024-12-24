Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 07:38

Политика
Главная / Новости /

Вице-премьер Чернышенко: тестирование детей мигрантов на знание русского начнется в апреле

Тестирование детей мигрантов на знание русского начнется в апреле 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Детей мигрантов хотят начать тестировать на знание русского языка с апреля следующего года для приема в российские школы. Об этом рассказал заместитель главы правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Сейчас Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования, и критериев оценки, поскольку мы понимаем, что для разных классов потребуется разный уровень тестирования", – приводит РИА Новости его слова.

Ежегодно в образовательные учреждения страны поступают около 155 тысяч детей мигрантов, уточнил Чернышенко.

В начале декабря Госдума одобрила инициативу о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Уточнялось, что проверка на знание языка станет обязательной.

В свою очередь, Владимир Путин поддержал закон и при этом призвал повышать производительность труда и применять технологии, не требующие большого количества неквалифицированного труда. По его словам, это поможет сократить число мигрантов в стране.

Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Читайте также


политикаобразованиеобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика