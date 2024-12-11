ГД приняла закон о запрете принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Закон, авторами которого являются представители всех пяти партий во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, предусматривает зачисление детей мигрантов в образовательные учреждения только в случае предъявления документа, который подтвердит законность нахождения на территории России, и сдачи тестирования на знание русского языка.

Между тем по результатам тестирования на знание русского языка, которое проводилось в российских школах в октябре этого года, 58% детей мигрантов показали успешные результаты. При этом у более 23% учеников были выявлены трудности в обучении, почти 18% знают русский язык плохо или не знают совсем.

Согласно данным мониторинга, на начало текущего учебного года диагностику на знание русского языка прошли 154,8 тысячи детей мигрантов, что составляет 74,4% от общего числа несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся в российских образовательных учреждениях всех уровней.