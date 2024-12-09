Путин заявил, что ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей страны

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Ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей страны. Об этом заявил Владимир Путин в рамках встречи с главами парламентов стран – участниц ОДКБ.

"Своевременно подготовлена концепция миграционной безопасности и рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконной миграцией. В этом заинтересована и Россия, и наши партнеры", – подчеркнул российский лидер.

Президент указал на важность своевременных мер, чтобы граждане, которые перемещаются из одного государства ОДКБ в другое, а также местные жители были спокойны и чувствовали безопасность. Приезжие также должны знать язык той страны, в которой они планируют жить и работать.

Кроме того, для переезжающих необходимо обеспечить возможность пользоваться социальными гарантиями, добавил Путин.

Ранее на необходимость пересмотреть миграционную политику страны указал глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, это необходимо в том числе, чтобы избежать появления "кишлаков в городах".

