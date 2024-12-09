09 декабря, 17:49Общество
Путин заявил, что ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей страны
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей страны. Об этом заявил Владимир Путин в рамках встречи с главами парламентов стран – участниц ОДКБ.
"Своевременно подготовлена концепция миграционной безопасности и рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконной миграцией. В этом заинтересована и Россия, и наши партнеры", – подчеркнул российский лидер.
Президент указал на важность своевременных мер, чтобы граждане, которые перемещаются из одного государства ОДКБ в другое, а также местные жители были спокойны и чувствовали безопасность. Приезжие также должны знать язык той страны, в которой они планируют жить и работать.
Кроме того, для переезжающих необходимо обеспечить возможность пользоваться социальными гарантиями, добавил Путин.
Ранее на необходимость пересмотреть миграционную политику страны указал глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, это необходимо в том числе, чтобы избежать появления "кишлаков в городах".
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