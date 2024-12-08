В ГД разработают проект о запрете размещать мигрантов вблизи школ и детсадов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Группа депутатов от фракции ЛДПР, которую возглавляет лидер партии Леонид Слуцкий, работает над созданием законопроекта о запрете на размещение мигрантов на расстоянии менее 200 метров от школ и детских садов, сообщает ТАСС со ссылкой на самого Слуцкого.

Авторы инициативы также считают важным запретить регистрировать мигрантов в помещениях школ, садов и прочих детских учреждений, подчеркнул лидер фракции.

В пояснительной записке уточняется, что в актуальном законодательстве нет ограничений на размещение мест проживания трудовых мигрантов. По словам Слуцкого, это приводит к тому, что большое количество иностранных граждан нередко живут рядом с образовательными организациями, "создавая тем самым потенциальную угрозу в случае проявления асоциального поведения для несовершеннолетних обучающихся".

"Кроме того, встречаются случаи проживания трудовых мигрантов непосредственно на территории образовательных организаций в рамках проведения ремонтных работ зданий, помещений, предназначенных для осуществления образовательных услуг (ремонт зданий школы, детского сада)", – отмечается в пояснительной записке.

Трудовых мигрантов также могут селить в зданиях тех образовательных организаций, которые временно приостановили своюработу. Как правило, такие здания сдаются в аренду, однако их целевое назначение при этом остается неизменным, подчеркнул Слуцкий.

Ранее на необходимость пересмотреть миграционную политику страны указал глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, это необходимо в том числе, чтобы избежать появления "кишлаков в городах".