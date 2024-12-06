06 декабря, 23:34Политика
Власти РФ утвердили единую стоимость экзаменов для мигрантов
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Кабмин утвердил единую стоимость экзаменов для мигрантов на всей территории РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, стоимость за прием экзаменов для получения гражданства России будет составлять 2 950 рублей за экзамен по русскому языку и столько же – за экзамен по истории РФ и основам законодательства страны.
При этом стоимость экзаменов будет различной в зависимости от цели их сдачи. Так, для получения разрешения на ВНЖ она будет составлять 5 900 рублей, а для получения разрешения на работу – 3 800 рублей.
Депутаты ранее внесли на рассмотрение парламента проект, предлагающий закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан России. Авторы инициативы отметили, что общая норма, которая закрепляла бы такой приоритет, в Трудовом кодексе страны сейчас отсутствует.
В Госдуме также предложили ограничить получение ВНЖ или гражданства для трудовых мигрантов. Помимо этого, депутаты предлагают запретить въезд членам семей, а также близким родственникам мигрантов, привлекаемых в рамках организованного набора.
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