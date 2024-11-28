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28 ноября, 22:34

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Профессор ВШЭ Абанкина: детей мигрантов нужно вовлекать в образование

Эксперт призвала вовлекать детей мигрантов в образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Детей мигрантов нужно вовлекать в образование, помогать им, а не запрещать обучение. Такое мнение в эфире радио КП озвучила профессор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, комментируя инициативу о запрете приема в школу без знания русского языка.

Эксперт отметила, что 60% детей мигрантов практически владеют русским языком для того, чтобы осваивать образовательные программы.

"Тем, кто слабее знает, нужно более серьезную помощь в изучении русского языка. Плюс часть программ, совмещенных на тех языках, которые знают люди, и одновременно часть программ реализовывать на русском", – пояснила Абанкина.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий принимать в школы детей иностранцев, которые плохо знают русский язык. Согласно инициативе, диагностика на знание языка станет для всех мигрантов обязательной. В данный момент уровень владения русским языком не является основанием для отказа в приеме иностранных граждан.

Между тем замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал верной инициативу о запрете приема мигрантов в школы без знания русского языка. С его слов, если она реализуется, то хотя бы освободит детей от ограничений "равнения на отстающего".

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