В РПЦ назвали верным запрет приема мигрантов в школы без знания русского языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инициатива о запрете приема мигрантов в школы без знания русского языка является верной. Об этом в своем телеграм-канале заявил замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Инициатива, без сомнения, верная и нужная. Если она реализуется, то хотя бы освободит детей от ограничений "равнения на отстающего", – считает архиепископ Савва.

По его словам, основой законодательства "должна быть идея, идеология, принцип". Он также назвал ядром России русский православный народ, который объединяет многонародную страну.

"Именно об этом многократно говорил святейший патриарх Кирилл: при цивилизационном народозамещении мы утратим Россию", – подчеркнул архиепископ.

Он напомнил о словах патриарха Кирилла, в частности о том, что присутствие людей другой культуры на территории России допустимо, но непременным условием должно быть "уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства".

При этом архиепископ подчеркнул, что речь не идет о конфликте между православными и мусульманами, а о демографических процессах.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в нижнюю палату парламента внесут законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка. По его словам, авторы инициативы проанализировали все необходимые шаги в области правоприменения и выделили проблемные вопросы, решению которых необходимо уделить внимание.

До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России пора заканчивать с приемом в школы детей иностранцев без знания русского языка. По мнению политика, от этого страдает общий уровень образования. Он также добавил, что низкоквалифицированные мигранты должны приезжать в Россию только на период трудовой деятельности.