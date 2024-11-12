В Госдуму внесут проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

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Депутаты Госдумы планируют вынести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, подразумевающий введение запрета на прием детей мигрантов в российские школы без подтверждения знаний русского языка, рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.

"При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка", – цитирует парламентария ТАСС.

Данный вопрос также будет представлен в проекте постановления Госдумы, который депутаты намерены рассмотреть в ходе пленарного заседания, запланированного на 20 ноября, указал Володин.

По его словам, авторы инициативы проанализировали все необходимые шаги в области правоприменения и выделили проблемные вопросы, решению которых необходимо уделить внимание. Так, в рамках постановления предложения по трудовой миграции и приезжающим с мигрантами семьям будут направлены российскому правительству. В частности, ГД предложит разработать комплексные решения в пределах компетенции уполномоченных органов власти, пояснил Володин.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России пора заканчивать с приемом в школы детей иностранцев, которые не знают русский язык. По мнению политика, от этого страдает общий уровень образования. Он также добавил, что низкоквалифицированные мигранты должны приезжать в Россию только на период трудовой деятельности.

Комиссия Госдумы по миграционной политике приступила к подготовке ряда нововведений в законы страны, в том числе обязательной диагностики детей мигрантов перед приемом в российские школы, в конце сентября. Депутаты отмечали, что незнание языка создает проблемы не только ребенку, но и самому учреждению.

