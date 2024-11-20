Дополнительные ограничения на работу мигрантов введут в Липецкой области

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что на территории региона будут введены ограничения на работу иностранных граждан. Об этом сообщает "Интерфакс".

Артамонов отметил, что в области уже действует ряд ограничительных мер относительно работы мигрантов, однако их будут вводить и дальше. Какие ограничения планируются, он не уточнил.

В то же время губернатор подчеркнул, что меры необходимо вводить аккуратно. По его мнению, трудовой рынок может обходиться без массажистов из Таиланда, однако в ситуации со строительными площадками ограничения надо проработать.

"Миграция должна быть легальной, иностранцы должны знать русский язык и соблюдать правила", – добавил Артамонов.

Ранее мигрантам запретили работать в такси на территории Курской области. Решение было принято совместно с жителями региона, их мнение учитывалось экс-губернатором Романом Старовойтом.

Тогда он говорил, что власти будут анализировать ситуацию по остальным сферам, однако мигрантов в Курской области не так много. При этом любой имеет возможность получить российское гражданство и продолжить работать в любой сфере, напомнил Старовойт.