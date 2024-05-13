Володин заявил, что приезжающие на работу в РФ должны знать русский язык

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Иностранные граждане, которые приезжают работать в Россию, должны знать русский язык и уважать традиции страны. Об этом во время пленарного заседания палаты парламента при обсуждении кандидатуры Алексея Оверчука на должность зампреда правительства РФ сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он считает, что иностранцы также должны уважать русскую культуру.

"Но для этого нужно работать. Работать с нашими дружественными странами, создавая там условия, чтобы там учили русский язык", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что максимальный срок пребывания иностранных граждан в РФ могут сократить до 90 дней в год. Представители всех думских партий планируют внести изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Также для сохранения права на въезд в Россию иностранец должен будет уважать традиционные ценности и не вмешиваться в госполитику РФ, говорится во внесенном в Госдуму проекте закона о повышении эффективности контроля за мигрантами.