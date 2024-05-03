Минцифры планирует штрафовать операторов за нарушение оказания услуг иностранцам

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Минцифры России предложило ввести административную ответственность за нарушение требований к оказанию услуг мобильной связи иностранцам и лицам без гражданства. Проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, ответственность могут ввести как для самих операторов, так и для лиц, действующих от их имени. Для юридических лиц штраф за нарушение положений закона может составить 1–2 миллиона рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

В пояснительной записке отмечается, что закон призван обеспечить соблюдение порядка оказания услуг подвижной радиотелефонной связи иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Ранее министерство цифрового развития РФ направило на рассмотрение законопроект об обязательной сдаче иностранцами биометрических данных для получения сим-карт. Если законопроект примут, то подписать договор на услуги связи иностранные граждане смогут лишь после регистрации в единой биометрической системе. Текущие контракты предлагается переоформить до 1 марта 2025 года.

Ранее Владимир Путин распорядился пересмотреть подходы к миграционной политике в стране. Проработать соответствующий вопрос он поручил МВД и спецслужбам совместно с правительством и администрацией президента.

