Путин назвал трансграничными действующие в РФ криминальные синдикаты

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Криминальные синдикаты, которые действуют в РФ, зачастую являются трансграничными и сотрудничают с зарубежными спецслужбами. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе заседания коллегии МВД.

С его слов, борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции и нейтрализация организованной преступности – это приоритеты ведомства.

"Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом и пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности", – сказал президент.

Кроме того, продолжил Путин, в настоящий момент внутренние и внешние угрозы зачастую переплетаются. Все они направлены на сдерживание РФ и подрыв ее суверенитета, указал глава государства.

В ходе заседания коллегии МВД Путин распорядился пересмотреть подходы к миграционной политике в стране. Проработать соответствующий вопрос он поручил МВД и спецслужбам совместно с правительством и администрацией президента.