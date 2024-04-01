В России сократят срок временного пребывания иностранцев в стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Срок временного нахождения иностранных граждан на территории РФ будет сокращен до 90 дней суммарно в течение года. В настоящее время по закону иностранцы могут пребывать в РФ 90 дней на протяжении полугода. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она отметила, что ведомство полностью завершило работу над законопроектом, который нацелен на ужесточение госконтроля в сфере миграции. В связи с этим он был направлен в кабмин России 29 марта для рассмотрения по существу.

Так, в законопроекте, внесенном в правительство РФ, предлагается ввести правовые основания для использования биометрической идентификации личности при въезде на территорию России, а также цифрового профиля иностранца, по которому можно будет отслеживать пребывание в стране отдельных категорий иностранцев.

Кроме того, в рамках предложений ведомство выдвинуло внесудебное ограничение прав нелегальных мигрантов, необходимость усиления мониторинга работодателей, приглашающих иностранных граждан, а также запрет госорганам, физическим и юридическим лицам на оказание нарушителям миграционного законодательства каких-либо услуг.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что количество преступлений, совершенных мигрантами в России в 2023 году, выросло на 75%. По его словам, этот вопрос остается актуальным. Он подчеркнул, что прокурорам необходимо выработать сбалансированные решения. Прежде всего он рекомендовал подумать об обеспечении безопасности граждан и экономической целесообразности использования иностранной рабочей силы.

