Генпрокурор РФ заявил, что число совершенных мигрантами преступлений выросло на 75%

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Количество преступлений, совершенных мигрантами в России в 2023 году, выросло на 75%. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

"Актуальным остается вопрос борьбы с преступлениями незаконных и трудовых мигрантов. Совокупно число совершаемых ими криминальных деяний возросло на три четверти, до 21,9 тысячи", – цитирует его РИА Новости.

Краснов подчеркнул, что прокурорам необходимо выработать сбалансированные решения. Прежде всего он рекомендовал подумать об обеспечении безопасности граждан и экономической целесообразности использования иностранной рабочей силы.

До этого сообщалось, что Следственный комитет России создаст во всех региональных органах ведомства подразделения по расследованию преступлений мигрантов. Такое решение принял глава СК РФ Александр Бастрыкин по итогу совещания на тему расследования преступлений в сфере миграции. Он указал, что в России продолжается рост криминальной активности мигрантов.

