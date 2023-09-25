Путин провел встречу с генпрокурором Красновым

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел встречу с генеральным прокурором Игорем Красновым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Краснов представил президенту РФ отчет о работе его ведомства за последнее полугодие: рассказал о работе сотрудников прокуратуры в ходе единого дня голосования, которые следили за соблюдением избирательных норм на выборах.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что прокуратура постоянно отслеживает соблюдение законов в военной сфере, в особенности, контролируют ситуацию с мобилизованными.

Самым волнующим вопросом у россиян был вопрос соблюдения законности в жилищно-коммунальной сфере, подчеркнул Краснов. Вдобавок, он отчитался Путину об итогах работы ведомства в области контроля за бизнесом и экологической ситуацией.

Также глава прокуратуры сделал акцент на координирующую роль ведомства в борьбе с преступностью, экстремизмом и коррупцией.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе президент России Владимир Путин встретится с избранными главами регионов, а также проведет совещание с правительством и с членами Совета безопасности. Также на будущей неделе у президента запланированы международные контакты.

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