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24 сентября, 14:42

Политика

Путин на следующей неделе встретится с избранными главами российских регионов

Фото: kremlin.ru

На следующей неделе президент России Владимир Путин встретится с избранными главами регионов, а также проведет совещание с правительством. Об этом сообщил телеведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Как отметил журналист, на предстоящей неделе президент встретится со всеми избранными главами регионов России, проведет совещания с кабинетом министров и с членами Совета безопасности.

Также на будущей неделе у президента запланированы международные контакты.

Ранее сообщалось в Донецкой Народной Республике введена военная цензура на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры.

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