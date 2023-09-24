В ДНР ввели военную цензуру на сообщения в интернете и телефонные переговоры

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В Донецкой Народной Республике введена военная цензура на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры. Об этом говорится в указе главы республики Дениса Пушилина, который опубликован на его сайте.

Сообщается, что порядок осуществления военной цензуры разработают УФСБ по региону, Минсвязи ДНР и Мининформ ДНР. Согласно тексту указал Пушилина, в республике будет введена военная цензура за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами.

Документ был подписан 18 сентября, и вступает в силу со дня опубликования 24 сентября.

Также Пушилин подписал указ о продолжении работы действующего правительства ДНР. Согласно статье 74 Конституции ДНР, правительство республики слагает свои полномочия перед вновь избранным главой региона.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин был избран руководителем региона.