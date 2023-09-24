В ДНР установили комендантский час

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

В Донецкой народной республике ввели комендантский час, следует из указа главы региона Дениса Пушилина.

Теперь нахождение на улицах и в других общественных местах запрещается с 23:00 до 04:00 в будние дни. Как сообщается на сайте Пушилина, ограничения не относятся к чиновникам и специалистам организаций, остановка работы которых может навредить горожанам, предприятиям, обществу и стране.

В частности, речь идет о работниках, которые следят за снабжением продуктами и предметами первой необходимости. Свободно могут передвигаться и специалисты, осуществляющие ремонтные и восстановительные мероприятия.

Комендантский час также не распространяется на служебные машины полиции, УФСБ и автомобили со спецпропусками.

Сутками ранее Пушилин стал главой региона на заседании Народного совета республик. Его избрали после процедуры тайного голосования. Затем состоялась инаугурация главы ДНР.

Новости часа: Пушилин рассказал, как можно проехать по территории ДНР в Крым и обратно