Дениса Пушилина избрали главой ДНР

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Врио главы ДНР Денис Пушилин был избран главой региона на заседании Народного совета республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в качестве кандидатов на пост главы республики также рассматривались депутат Госдумы Казбек Тайсаев и координатор республиканского отделения ЛДПР Андрей Крамар. Они выступили с основными положениями программы предстоящей деятельности в случае избрания.

Пушилина избрали после процедуры тайного голосования. Затем состоялась инаугурация главы ДНР.

Ранее Евгений Балицкий был избран губернатором Запорожской области депутатами регионального заксобрания. Он подчеркнул, что для него это большая честь.

Также Владимир Сальдо, набрав большинство голосов от установленного числа депутатов Херсонской областной думы, стал губернатором региона. После избрания он принес присягу и вступил в должность.

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