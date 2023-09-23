Сальдо избран губернатором Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо, набрав большинство голосов от установленного числа депутатов Херсонской областной думы, стал губернатором региона.

Отмечается, что порядок избрания губернатора Херсонской области был утвержден на первом заседании думы в среду. Глава региона избирается на пять лет. Среди других кандидатов на должность губернатора региона рассматривались также Иван Шумаков и Игорь Шепелин

"Я буду с честью выполнять обязательства, потому что это высокое доверие, но еще и не менее большая ответственность за все то, что происходит в регионе, и какая Херсонская область будет в ближайшие пять лет. Наша задача - сделать все, чтобы соответствовать этому неимоверному доверию и вниманию", – заявил Сальдо.

После избрания Сальдо принес присягу и вступил в должность.

Сальдо был назначен врио губернатора Херсонской области 4 октября 2022 года. До этого, после начала спецоперации и до референдума, он возглавлял военно-гражданскую администрацию (ВГА) региона.

Ранее сообщалось, что представители новых регионов появятся в Совете Федерации в следующем году.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретится с главами новых регионов РФ до конца года. По его словам, точная дата в Кремле уже известна, однако она будет объявлена позже.