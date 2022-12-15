Представители новых регионов появятся в Совете Федерации в следующем году – СМИ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Представители новых регионов появятся в Совете Федерации не раньше 2023 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Как выяснило издание, в Донецкой Народной Республике ни врио главы Денис Пушилин, ни Народный совет не планируют делегировать своих представителей в верхнюю палату как минимум до принятия новой республиканской конституции, как максимум – до выборов, которые пройдут в сентябре 2023 года. Таким же образом могут поступить и в остальных субъектах, вошедших в состав РФ 30 сентября.

В ДНР такое решение объясняют "процедурными моментами". Отмечается, что депутаты пока не планируют инициировать процедуру назначения сенатора и даже не проводили консультаций по этому поводу.

Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко рассказал, что в парламенте уже проводились консультации на этот счет и есть кандидатура, однако в республике традиционно решили подождать коллег из ДНР.

"Мы и референдумы объявляли вместе, что в 14-м году, что в 22-м. Просто у них сейчас ситуация чуть осложняется, поэтому и назначение чуть затягивается", – сказал Мирошниченко.

При этом он добавил, что проект конституции ЛНР уже разработан и находится на "межведомственном согласовании".

В самом Совете Федерации подчеркнули, что субъекты по срокам никак не ограничены, поэтому они могут не спешить. Когда они будут готовы провести организационные процедуры, тогда сами и примут решение, подчеркнули в СФ.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретится с главами новых регионов РФ до конца года. По его словам, точная дата в Кремле уже известна, однако она будет объявлена позже.

До этого газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что Путин собирается до конца 2022 года встретиться с временно исполняющими обязанности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Это будет первая встреча президента с Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо в их новом качестве. Последний раз Путин общался с ними очно 30 сентября, когда были подписаны договоры о принятии новых регионов в состав РФ.

Ожидается, что рабочая встреча пройдет 20 декабря. Как заметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, все зависит от графика президента.

С 23 по 27 сентября состоялись референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.



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